Rando VTT enduro de la Mountjetade BEAUDEAN Beaudéan Catégories d'Évènement: Beaudéan

Hautes-Pyrénées Rando VTT enduro de la Mountjetade BEAUDEAN Beaudéan, 16 juillet 2023, Beaudéan. Beaudéan,Hautes-Pyrénées Rando VTT Enduro

Tarif 8€

Minimum 14km / 500 D+

Inscriptions à 8H.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

BEAUDEAN

Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



Enduro mountain bike tour

Price 8?

Minimum 14km / 500 D+

Registration at 8H Enduro MTB tour

Precio 8?

Mínimo 14km / 500 D+

Inscripción a las 8h Wandern Mountainbike Enduro

Tarif 8?

Minimum 14km / 500 D+

