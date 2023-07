La Mountjetade à Beaudéan BEAUDEAN Beaudéan, 15 juillet 2023, Beaudéan.

Beaudéan,Hautes-Pyrénées

La fête locale revient !

Samedi 15 juillet :

10H00 tournoi de foot à 5 / Inscription au 06 76 02 70 08, tarif : 8€ par joueur

16H00 : Kilomètre vertical – Montée du Petit Monné tarif : 5€

19H00 : Repas, tarif 15€ adulte / 8€ enfant

Bal avec le podium Experience

Dimanche 16 Juillet

08H00 : VTT Enduro / 8€

12H00 : Repas animé par » Les C’est Bar »

Nous vous attendons nombreux pour partager des moments conviviaux..

BEAUDEAN

Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



The local festival is back!

Saturday 15th July :

10H00 5-a-side soccer tournament / Registration 06 76 02 70 08, fee: 8? per player

4:00 pm: Vertical Kilometer – Montée du Petit Monné, cost: 5?

19H00: Meal, price 15? adult / 8? child

Ball with the Experience podium

Sunday July 16th

08H00 : Enduro mountain bike / 8?

12H00 : Meal hosted by « Les C’est Bar

We look forward to seeing you there to share some convivial moments.

Vuelve la fiesta local

Sábado 15 de julio :

10H00 Torneo de fútbol 5 / Inscripción en el 06 76 02 70 08, coste: 8? por jugador

16H00: Kilómetro vertical – Montée du Petit Monné, coste: 5?

19H00: Comida, precio 15? adulto / 8? niño

Pelota con el podio Experience

Domingo 16 de julio

08H00 : Enduro bicicleta de montaña / 8?

12H00 : Comida ofrecida por « Les C’est Bar »

Esperamos verle allí para compartir algunos momentos de convivencia.

Das lokale Fest kehrt zurück!

Samstag, 15. Juli :

10 Uhr: 5er-Fußballturnier / Einschreibung unter 06 76 02 70 08, Preis: 8? pro Spieler

16H00: Vertikaler Kilometer – Aufstieg zum Petit Monné Tarif: 5?

19H00 : Essen, Preis: 15? Erwachsene / 8?

Tanz mit dem Podium Experience

Sonntag, 16. Juli

08H00 : Enduro-Mountainbike / 8?

12H00 : Essen mit Musik von « Les C’est Bar »

Wir erwarten Sie zahlreich, um gesellige Momente zu erleben.

