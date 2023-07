Cet évènement est passé Tournoi de foot à 5 de la Mountjetade BEAUDEAN Beaudéan Catégories d’Évènement: Beaudéan

Hautes-Pyrénées Tournoi de foot à 5 de la Mountjetade BEAUDEAN Beaudéan, 15 juillet 2023, Beaudéan. Beaudéan,Hautes-Pyrénées Tournoi de foot à 5

Tarif 8€/pers.

2023-07-15 10:00:00 fin : 2023-07-15 17:00:00. EUR.

BEAUDEAN lieu-dit le plateau

Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



5-a-side soccer tournament

Price 8?/pers Torneo de fútbol 5

8 por persona Fußballturnier für 5 Personen

