Stand MSA à la Foire de Beaucroissant

La MSA Alpes du Nord et ses délégués vous donnent rendez-vous à la 802ème édition de la Foire d'automne de Beaucroissant

Entrée libre et gratuite. Evénement ouvert à tous

Au programme de la Foire de Beaucroissant de septembre 2023 Foire au bétail le vendredi 15 septembre 2023.

Foire aux chiens tous les jours (une vingtaine d’éleveurs).

Foire aux volailles et autres petits animaux tous les jours (plus d’une cinquantaine d’exposants)

Exposition couverte du secteur matériel agricole et travaux (environ 220 professionnels).

Marché forain de plus de 700 commerçants.

Secteur habitat, espace loisir, automobile et outillage avec près de 50 exposants.

Fête foraine avec environ 70 métiers.

Plus de 60 restaurants et bars (dont 20 grands restaurants).

Exposition couverte d’une vingtaine de professionnels de l’habitat, du meuble, de la cuisine et de la literie. Stand MSA sous le chapiteau Agrivillage

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre, les élus et les équipes de la MSA vous accueilleront sous le chapiteau Agrivillage, aux côtés des autres organisations professionnelles agricoles du département.

_Les conseillers MSA à votre écoute _

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, les conseillers en protection sociale répondront à toutes vos questions relatives à votre dossier MSA : santé, famille, logement, retraite, cotisations ou tout autre domaine relevant du champ d’activité de la MSA. A la rencontre des élus de la MSA

Ce sera également l'occasion de rencontrer les élus MSA du secteur, qui se relayeront sur le stand de la MSA. Ils auront le plaisir de se présenter à vous et d'échanger sur vos attentes en matière d'actions à développer sur les territoires.

