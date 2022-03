Beaucoup de faux pour rien : les fake news sur Molière Quai des Savoirs, 17 mai 2022, Toulouse.

Beaucoup de faux pour rien : les fake news sur Molière

Quai des Savoirs, le mardi 17 mai à 18:00

Depuis la première biographie de Molière (par Grimarest), beaucoup de _fake news_ circulent sur le célèbre dramaturge. Ainsi, Molière aurait eu l’habitude de lire ses nouvelles pièces à sa servante. Louis XIV aurait, un jour, fait déjeuner Molière à sa table, et l’aurait servi de ses mains. Molière aurait épousé sa propre fille. Molière serait mort sur la scène, lors de la quatrième représentation du Malade imaginaire. Les manuscrits de Molière seraient restés renfermés dans une malle qui ne fut jamais retrouvée. Certains amateurs de complots, avec un penchant pour le sensationnalisme, vont même jusqu’à prétendre que Molière n’aurait pas écrit ses pièces ! Anecdotes, potins, erreurs et calomnies. Il semble important d’exercer son esprit critique en rétablissant quelques vérités. Il s’agit aussi de mieux comprendre comment se construit un mythe littéraire. Avec **Fabrice CHASSOT**, Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ELH ; **Philippe CHOMETY**, Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ELH et **Yves LE PESTIPON**, Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres. En partenariat avec UT2J et le Comité Molière 2022 ⇒ Rendez-vous au Quai des Savoirs dès 18h00 ou **en ligne à 18h15 sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs.**

Gratuit, sur inscription

Dans le cadre de la programmation culturelle de l’expo et de l’année Molière 2022

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T18:00:00 2022-05-17T19:45:00