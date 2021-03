Beaucoup de bruit pour rien/ Shakespeare- Théâtre de l’Argument Le Nouveau Théâtre, 20 mai 2021-20 mai 2021, Châtellerault.

Beaucoup de bruit pour rien/ Shakespeare- Théâtre de l’Argument

Le Nouveau Théâtre, le jeudi 20 mai à 20:30

Dans Beaucoup de bruit pour rien il y a deux couples, l’un – Claudio et Hero – verra ses projets d’union contrariés par de fausses rumeurs, l’autre – Béatrice et Benedict – sera le jouet d’un stratagème qui révélera leur amour alors qu’ils prétendent ne pas y croire.

Beaucoup de bruit pour rien est une pièce sur les faux-semblants, où tout le monde avance masqué. Le mariage des jeunes gens est prévu à l’avance, la tromperie de Hero n’est qu’une illusion, sa mort, une ruse, l’amour naissant entre Benedict et Béatrice, la conséquence d’une succession de mises en scène.

Par sa vivacité, son humour, sa flamboyante noirceur, sa sensualité, sa mélancolie même, Beaucoup de bruit pour rien est un magnifique terrain de jeu pour l’équipe de comédiens du Théâtre de l’Argument. Son rythme soutenu, sa rhétorique jubilatoire et ses incroyables variations de ton exercent un charme puissant et en font l’une des plus remarquables comédies de Shakespeare.

Elle présente aussi une formidable mise en abyme du théâtre et de ses ressorts.Ainsi le premier complot sera celui fomenté entre comédiens et public consentant.

saison 2020-2021 des 3T-Scène conventionnée de Châtellerault.

6/12/17€

Pour le plaisir du jeu

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-20T20:30:00 2021-05-20T22:30:00