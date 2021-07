Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Beaucoup de bruit pour rien L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Beaucoup de bruit pour rien

du mercredi 20 octobre au jeudi 21 octobre

Sur un plateau qui tourne et dévoile peu à peu la machinerie de la salle, neuf comédiens se régalent du terrain de jeu théâtral imaginé par Shakespeare, au rythme de la musique rock jouée en live. On rit de ces personnages cocasses, et on se laisse entraîner par cette mise en scène menée tambour battant où tous les effets se feront à vue.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Shakespeare / Maïa Sandoz / Paul Moulin L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T20:00:00 2021-10-20T21:50:00;2021-10-21T19:30:00 2021-10-21T21:20:00

