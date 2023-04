Sortie Natura 2000 : A la découverte du lac d’Isaby HAUTACAM, 8 août 2023, Beaucens.

A travers les estives fleuries, nous irons jusqu’au lac d’Isaby pour découvrir ce lac mythique des vallées des gaves ! Au frais, une promenade autour du lac ravira tout le monde, petit comme grand. Nous aurons certainement la chance de croiser la route des grands rapaces (Vautour fauve, Gypaète barbu) et en profiterons pour présenter les différents mammifères de montagne.

2023-08-08 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-08 17:00:00. EUR.

HAUTACAM Parking de Tramassel.

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Through the flowery estives, we will go to the lake of Isaby to discover this mythical lake of the valleys of the Gaves! In the cooler weather, a walk around the lake will delight everyone, young and old alike. We will certainly have the chance to cross the road of the big birds of prey (Griffon Vulture, Bearded Vulture) and will take advantage of it to present the various mammals of mountain

A través de los pastos floridos, nos dirigiremos al lago de Isaby para descubrir este mítico lago de los valles del Gave Al fresco del día, un paseo alrededor del lago hará las delicias de todos, grandes y pequeños. Sin duda, tendremos la oportunidad de cruzarnos en el camino de las grandes rapaces (buitres leonados, quebrantahuesos) y aprovecharemos para presentar a los diferentes mamíferos de montaña

Durch blühende Sommerweiden wandern wir bis zum Isaby-See, um diesen mythischen See der Gaves-Täler zu entdecken! In der kühlen Jahreszeit wird ein Spaziergang um den See alle begeistern, ob groß oder klein. Wir werden sicherlich das Glück haben, den Weg der großen Raubvögel (Gänsegeier, Bartgeier) zu kreuzen und die Gelegenheit nutzen, um die verschiedenen Säugetiere der Berge vorzustellen

Mise à jour le 2023-03-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65