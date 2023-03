Retour Ver(de)s le passé! Beauce la Romaine Beauce la Romaine Catégories d’Évènement: Beauce la Romaine

Loir-et-Cher Beauce la Romaine . Retour Ver(de)s le passé ! Découvrez la cité antique de Verdes. Remontez le temps avec votre guide au cours de cette visite inédite ! A l’époque des Carnutes puis des gallo-romains se tenait à Verdes, dans la Petite Beauce, une immense cité à l’égal d’Orléans et Chartres. Aujourd’hui, il nous reste des vestiges de ce site, dont la colossale chaussée-digue, sur laquelle passe la voie de Jules César. Venez découvrir un village qui vous révélera son histoire millénaire. Vous apprendrez à connaître un érudit du XIXè siècle, passionné d’archéologie, qui a découvert cette cité puis entreprit des fouilles: Germain du Faur de Pibrac. Les visites guidées de votre Office de Tourisme ! Beauce la Romaine

