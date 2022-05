Salon des Collectionneurs de Prestige Casino Barrière Blotzheim – Salle des Galas – 777 Allée du Casino – 68730 Blotzheim Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

Salon des Collectionneurs de Prestige Casino Barrière Blotzheim – Salle des Galas – 777 Allée du Casino – 68730 Blotzheim, 18 mai 2020 10:00, Beaucaire. 18 – 22 mai 2020 Sur place Salon des Collectionneurs de Prestige au Casino Barrière Blotzheim, Salle des Galas, 777 Allée du Casino 68730 Blotzheim le 24 mai 2020 de 10 h 00 à 19 h 00 Salon des Collectionneurs de Prestige de l’Univers du Parfum, Carte Postale, Philatélie, Monnaies, Jouets Anciens, Arts et Décorations et Diverses Collections. Sera présentée une exposition sur le Thème : “Le Pays de Saint Louis, vu par Célestin MEDER” Dédicace du Livre “Le Pays de Saint Louis” par Célestin MEDER. Entrée et Parking Gratuits. Buvette et Restauration assurées par le Casino Barrière Blotzheim. Renseignements : 0389644396 – 0608530468 Casino Barrière Blotzheim – Salle des Galas – 777 Allée du Casino – 68730 Blotzheim 777 Allée du Casino Haut Rhin Blotzheim 68730 30300 Beaucaire Mas Chambourdon Gard lundi 18 mai 2020 – 10h00 à 10h30

