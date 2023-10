Les politiques publiques du sport en Europe : faire gagner les territoires et porter les valeurs ? Beaublanc Limoges, 24 novembre 2023, Limoges.

Ce colloque, organisé apr l’association EUROPA, en collaboration avec le Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES-OMIJ), est placé sous le patronage de Madame Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, et est soutenu notamment par la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté Urbaine Limoges Métropole, la Ville de Limoges, le Conseil départemental de la Haute-Vienne, l’Université de Limoges et sa Fondation Partenariale, ainsi que par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES).

Cette année encore, le colloque EUROPA 2023 se déroulera sous un double format :

un format « numérique, en distanciel » basé sur le concept d’une émission TV interactive dont le plateau sera installé dans la salle panoramique du stade Beaublanc à Limoges ;

un format « présentiel, en direct » basé sur le concept d’une « conférence internationale », dans les conditions de l’enregistrement d’une émission de TV interactive.

Comme l’an passé, les principaux acteurs institutionnels et économiques de cette politique publique, réunis au sein d’un « Club des Partenaires » du Colloque EUROPA 2023, soutiennent activement l’initiative prise par notre ONG.

Le colloque EUROPA débutera par la question suivante : le sport est-il le reflet, le miroir de nos sociétés ? On dresse souvent le constat, pour le déplorer, d’un affaiblissement des valeurs qui fondent le sport, au profit de la marchandisation, de la médiatisation du spectacle sportif, de la corruption, de la violence.. Toutefois, le sport reste encore synonyme de performance, de dépassement de soi, de perfectionnement, d’exemplarité, de fair-play… Mieux encore, le sport apparaît comme un vecteur de transmission des valeurs démocratiques et de citoyenneté.

Puis il s’attachera à étudier le thème des politiques publiques du sport en Europe en retenant deux focales :

celle de leur gouvernance, aux niveaux local, national et européen, une gouvernance marquée par le rôle de premier plan joué par les collectivités territoriales, qui doivent toutefois associer les acteurs privés, notamment du monde associatif, qui sont à l’origine du développement du sport, sans négliger la place de l’État et de l’Europe qui font de ce secteur d’activité un levier de développement économique, un vecteur d’affermissement des valeurs démocratiques et des règles éthiques ;

celle du sport comme facteur d’attractivité des territoires : le dynamisme sportif d’un territoire, la qualité de ses infrastructures sportives participent de son attractivité, qu’elle soit démographique ou économique et de son dynamisme. Dès lors les politiques de développement territorial intègrent-elles cette dimension « sportive » ?

Le colloque EUROPA se refermera par une séance conclusive consacrée aux rapports entre sport et éthique : éthique sportive mais également éthique dans la gouvernance du sport.

Europa