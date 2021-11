« Beau temps pour un chagrin » Jean Mattern & Michael Sidi Levy Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 14 février 2020, Nevers.

« Beau temps pour un chagrin » Jean Mattern & Michael Sidi Levy

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le vendredi 14 février 2020 à 18:00

En six romans (dont le dernier, « Une vue exceptionnelle », est paru en septembre), Jean Mattern construit tout un monde. Que pense-t-il du « Short Cuts » de Robert Altman, adapté des nouvelles de Raymond Carver, lui qui est par ailleurs éditeur de littérature étrangère ? C’est une question qu’on aimerait lui poser. En tout cas, la comparaison vient à l’esprit tant son projet littéraire s’ingénie, de livre en livre, à faire passer certains personnages du second au premier plan, et inversement, bâtissant une petite communauté humaine qu’on aime à retrouver et dont on suit les destins croisés. Pour Tandem, on aurait pu s’attendre à ce qu’il traverse cet univers pluriel et cohérent ; il nous propose encore mieux : il vient avec des inédits, premier cadeau, accompagné par le pianiste Michael Sidi-Levy, venu spécialement d’Israël, second cadeau. « Aimer quelqu’un, est-ce simplement imaginer une vie ensemble ? À lire : Jean Mattern, « Une vue exceptionnelle », Sabine Wespieser, 2019. À écouter : Michael Sidi-Levy, « Child Neurosis », 923827 Records DK, 2019. Tarifs : 10€ (plein) ; 8€ (réduit) Réservation sur www.tandemenevers.fr Dédicaces à la fin de la lecture

10 euros (plein) 8 euros (réduit)

Lecture musicale

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-14T18:00:00 2020-02-14T19:00:00