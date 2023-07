LA GRANDE FÊTE DU MIEL CHEZ FAMILLE MARY Beau Rivage – SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE Sèvremoine, 15 septembre 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Participez à La Grande Fête du Miel pour faire des bonnes affaires et découvrir l’univers des abeilles chez Famille Mary..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 18:00:00. .

Beau Rivage – SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Participate in the Great Honey Festival to make good deals and discover the world of bees at Famille Mary.

Participe en La Grande Fête du Miel y descubra el mundo de las abejas en Famille Mary.

Nehmen Sie an La Grande Fête du Miel teil, um bei Famille Mary Schnäppchen zu machen und die Welt der Bienen zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire