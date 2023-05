Beau Mot Plage au Canal Barboteur Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19, 16 juin 2023, Paris.

Le vendredi 16 juin 2023

de 18h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Après un break hivernal trop long, Beau Mot Plage is back avec une fiesta en plein air pour l’arrivée de l’été.

On quitte la doudoune, on dégaine les chemisettes et on file au Canal Barboteur, lunettes de soleil vissés sur le nez.

C’est sur un bateau, il est jaune, c’est près de l’eau, c’est comme aller à la plage mais sans le sable dans le maillot et avec les potes et du son en plus.

Niveau son d’ailleurs, on invite notre amie Domi, habituée des dancefloors, qui proposera une savante concoction de tracks et te montrera comment danser dessus. Pour l’accompagner, deux de nos résidents se chargeront d’ouvrir et de clore les hostilités ; Alexis Namur et Gauvain.

On se donne RDV Au Barbo?

Line up:

Alexis Namur

Domi

Gauvain

Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/ https://www.facebook.com/events/974571063980838/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22events_add_page_cohost%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1684400294488568¬if_t=events_add_page_cohost&ref=notif https://www.facebook.com/events/974571063980838/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22events_add_page_cohost%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1684400294488568¬if_t=events_add_page_cohost&ref=notif

