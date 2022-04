Beau et Joyeux Marseille 6e Arrondissement, 14 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Beau et Joyeux L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-04-14 – 2022-04-14 L’Art Dû 83 Rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 “Ils ont commencé le stand up il y a deux ans et n’ont pas encore de One Man Show car Merwan est trop occupé à parler aux mouches et Sam à partager des memes sur instagram.



C’est pourquoi ils s’associent pour vous proposer une heure de galéjades (un Two Men Show quoi).



Merwan est joyeux (un peu trop selon Sam Lemeuj). Il nous parle de ses combats quotidiens avec un détachement et un recul hors pair. Jeune humoriste marseillais, on l’appelle aussi le Zidane de l’humour (uniquement pour la coupe de cheveux). N’attendez plus : venez assister à ses performances à la fois acrobatiques, techniques et tactiques sur le terrain de l’Art Du !



Sam Lemeuj est le plus beau, selon sa maman. Derrière son air froid se cache en réalité une adolescente américaine fan de Avril Lavigne. Vous saurez tout sur sa condition de néo bobo, son épice préférée, ses voyages en bus et d’autres trucs (faut pas trop en dire parce qu’on veut que vous veniez voir le pestacle, donc no spoil).

L’Art Dû vous propose de passer un beau moment joyeux avec deux jeunes comédiens 100% made in Marseille.

https://lartdutheatre.fr/spectacles/tout-public-adultes/

