Beau c’est salsa : Septeto Nabori Trio Bosset Bosset Catégories d’évènement: Bosset

Dordogne

Beau c’est salsa : Septeto Nabori Trio Bosset, 11 juin 2022, Bosset. Beau c’est salsa : Septeto Nabori Trio Bosset

2022-06-11 – 2022-06-11

Bosset Dordogne Bosset 10 10 EUR Concert de Septeto Nabori (trio).

Soirée initiation salsa et DJ ambiance salsa, par l’association Ribambelles. Concert de Septeto Nabori (trio).

Soirée initiation salsa et DJ ambiance salsa, par l’association Ribambelles. Concert de Septeto Nabori (trio).

Soirée initiation salsa et DJ ambiance salsa, par l’association Ribambelles. Asso Passerelles

Bosset

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bosset, Dordogne Autres Lieu Bosset Adresse Ville Bosset lieuville Bosset Departement Dordogne

Bosset Bosset Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bosset/

Beau c’est salsa : Septeto Nabori Trio Bosset 2022-06-11 was last modified: by Beau c’est salsa : Septeto Nabori Trio Bosset Bosset 11 juin 2022 Bosset Dordogne

Bosset Dordogne