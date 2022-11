Beatriz Cortez à l’Atelier Calder Saché Saché Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Saché L’œuvre de Beatriz Cortez s’intéresse aux traumatismes individuels et collectifs générés lors des conflits armés ou des migrations, tout en explorant la simultanéité, la vie dans différentes temporalités, en créant des dialogues visuels, formels, thématiques en relation avec la reconstruction et l’imagination d’un avenir possible.

Lors de sa résidence à l’Atelier Calder, elle va réaliser une sculpture monumentale en métal, une représentation imaginaire du volcan Ilopango situé au Salvador.

L'espace de l'Atelier Calder lui permettra de réaliser cette œuvre à grande échelle, tout en ayant une pratique artisanale et expérimentale, et sera présentée à la fin de sa résidence, à l'extérieur de l'atelier comme faisant partie du paysage. Ce projet s'inspire également des glaciers qui désormais fo

