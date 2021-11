Béatrice Rodriguez & Marie Nimier Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 11 février 2018, Nevers.

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le dimanche 11 février 2018 à 15:30

Béatrice Rodriguez et Marie Nimier forment un duo bien accordé. On connaît davantage Marie Nimier pour son travail de romancière (Prix Médicis) que pour ses albums jeunesse. Marie Nimier a de nombreuses cordes à son arc et elle excelle aussi dans les récits courts destinés à la jeunesse. C’est d’une plume légère et pleine d’humour qu’elle aborde des questions existentielles comme le rapport de l’homme et de l’animal, en introduisant la notion de point de vue dans Au bonheur des lapins. Béatrice Rodriguez, neversoise d’adoption, aborde elle aussi des sujets graves avec ce même ton léger et drôle que l’on retrouve dans Le voleur de poules ou La princesse, le loup, le chevalier et le dragon. A lire : Au bonheur des lapins, Marie Nimier et Béatrice Rodriguez (illustrations), Albin Michel jeunesse, 2015. Dédicaces à la fin du spectacle Le spectacle sera suivi d’un gouter.

GRATUIT (sur réservation)

Lecture dessinnée à partir de 4 ans

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



