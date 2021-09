Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Beatrice Rana / Chopin, Debussy, Stravinski Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 11 octobre 2021

de 20h30 à 22h10

La pianiste italienne Beatrice Rana, révélée au grand public en 2011 à l’occasion du Concours musical international de Montréal, revient à la Philharmonie En janvier 2021, son concert avec l’Orchestre de Paris et Paavo Järvi, où elle interprétait le Concerto pour piano n° 1 de Tchaïkovski, avait été retransmis sur Philharmonie Live. C’est à un autre compositeur russe qu’elle se consacre à l’automne 2021 : Stravinski, dont elle joue les Trois mouvements de Petrouchka, redoutable transcription pianistique du ballet de 1911, opérée par le compositeur lui-même à la demande d’Arthur Rubinstein. Elle complète son programme par le premier livre des Études de Debussy, joyaux du piano du début du XXe siècle et hommage à un illustre prédécesseur, Chopin. De celui-ci, avec lequel son premier disque, paru en 2012, marquait une vraie proximité, elle interprète les fiers scherzi, magnifique quadrilogie composée en l’espace de quelque dix ans. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

