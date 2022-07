Beatrice Rana

Beatrice Rana, 9 décembre 2022, . Beatrice Rana



2022-12-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-09 EUR 16 49 Préférez-vous le romantisme fiévreux de Chopin ou la grandeur hiératique de Beethoven ? Avec Beatrice Rana pas besoin de choisir : la pianiste italienne vous offre les deux, avec une inspiration et un talent sidérants. +33 4 78 95 95 95 https://www.auditorium-lyon.com/fr/saison-2022-23/recital/beatrice-rana dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville