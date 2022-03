BÉATRICE CIVATON QUARTET « KONTAN LANMOU » Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 16 avril 2022

de 19h30 à 20h40

gratuit sous condition

En préparation de son premier album jazz, Béatrice Civaton vient vous présenter ce nouveau projet « Kontan Lanmou » sur la scène du Baiser Salé. Elle vous propose un répertoire mêlant la modernité du jazz tout en puisant dans les musiques traditionnelles créoles, latines et africaines. Se démarquant par sa musicalité instinctive et intuitive, l’artiste vous invite dans un univers emprunt de caractère, de sensualité et de sensibilité. BÉATRICE CIVATON chant

SYLVAIN RANSY piano,

JEAN-CHRISTOPHE RAUFASTE basse

FABRICE THOMPSON percus
Le Baiser Salé
58 rue des Lombards
Paris 75001
Contact : + 33 1 42 33 37 71

2022-04-16T19:30:00+01:00_2022-04-16T20:40:00+01:00

