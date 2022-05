BÉATRICE & BÉNÉDICT / Festival Berlioz

BÉATRICE & BÉNÉDICT / Festival Berlioz, 30 août 2022, . BÉATRICE & BÉNÉDICT / Festival Berlioz

2022-08-30 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-30 Concert symphonique

La découverte de l’œuvre de Shakespeare est pour Berlioz un véritable coup de foudre et sera une source d’inspiration féconde : ouvertures de La Tempête et du Roi Lear,Roméo et Juliette, Tristia et l’opéra-comique Béatrice et Bénédict dernière mise à jour : 2022-05-10 par

