Béatrice Balcou Le Jeu de Paume Paris

Paris

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h30 à 20h

Le samedi 2 octobre 2021

de 18h à 18h30

gratuit

Cérémonie sans titre – Performance Par le biais de performances, de sculptures et d’installations, Béatrice Balcou (née en 1976 en France, vit et travaille à Bruxelles) crée des situations dans lesquelles elle propose de nouveaux rituels qui interrogent notre manière de regarder. Les Cérémonies sans titre de l’artiste Béatrice Balcou consistent à déballer, installer, puis démonter et remballer l’œuvre d’un·e autre artiste. Ainsi apparaît la discrète temporalité des œuvres d’art, l’oscillation qui les anime entre leur état de dormance dans les réserves et celui de l’exposition. L’attention profonde que voue Béatrice Balcou à chacune des œuvres d’art qu’elle choisit interroge notre manière de les regarder et d’en faire l’expérience, nous rappelle à leur statut d’objet et à leur matérialité avant d’en révéler l’identité. Avec le commissariat de : Béatrice Gross Nuit Blanche -> Nuit Blanche Le Jeu de Paume 1 place de la Concorde Paris 75008

