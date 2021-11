BEATLES-UNE ANALYSE DE L’ALBUM BLANC Le 106, 20 janvier 2022, Rouen.

Le 106, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:00

Les éditions Densité et Palem Candillier vous proposent une rencontre musicale et interactive autour du deuxième livre de l’auteur. Sorti en 1968, le double-album “The BEATLES” a marqué la culture du XXe siècle et s’est imposé comme une évidence dans le parcours des quatre de Liverpool… alors qu’il a été conçu dans le plus grand chaos et que ses chances auprès du public et de la critique n’étaient pas si évidentes. Après le succès de ses parutions sur Alain Bashung, Dominique A ou Radiohead, la collection « Discogonie » s’attelle à percer le mystère du disque à la pochette blanche avec ce nouveau volume de 240 pages par l’auteur de _Nirvana – In Utero (2019, 2e éd. 2021)_. À cette occasion, Palem Candillier prend le micro et revient en public sur la génèse et l’histoire folle de ce mastodonte de la pop, non seulement au travers d’anecdotes et de rappels de son contexte social et culturel, mais aussi la guitare à la main. Musicien et auteur/compositeur influencé par les Beatles depuis ses dix ans, Palem connaît les Fab Four sur le bout des doigts et partage cette passion en analyses et en chansons, pour mieux comprendre la création du double LP le plus célèbre du monde. Palem Candillier est musicien, auteur, compositeur et enseignant diplômé en didactique de l’image. Il écrit sur la musique pour différents médias et sévit sur scène sous le pseudonyme de L’Ambulancier, dans le groupe de reprises Les Reines du Baal et en tant que guitariste de la chanteuse Sophie Le Cam.

Gratuit

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



