Et oui les amis on ne vous laisse pas tomber !!! C’est déjà le nouvel épisode des aventures BEATitude sur la magnifique scène du Makeda ! Eve Dahan invite Wolk Résident du collectif PH4.records et fondateur de explor_collectif, un défenseur de la fête libre et décomplexée ! Une fête dans laquelle chacun peut s’abandonner à ses émotions et vivre l’instant présent : ca tombe bien chez BEATitude c’est exactement notre crédo, une affaire qui roule ! Incontournable et fine gâchette marseillaise, L’Atomiste sera également dans le game ainsi que Eve Dahan pour chapeauter le tout ! Alors avant d’attaquer l’été en bombe, venez vous déhancher sur les pépites que nos 3 héros ont préparé pour l‘occasion. Une soirée House & Techno dont tu ne reviendras pas ! EVE DAHAN (BEATitude / SMB Records) [https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ](https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ) [https://soundcloud.com/eve-dahan](https://soundcloud.com/eve-dahan) Dj, Productrice, Interprète et fondatrice de BEATitude mouvement activiste de la scène électronique underground, Eve prend plaisir à s’approprier, assembler, malaxer les sons et nous emmener dans un territoire inédit aux ambiances variées. Son métissage d’électro abouti à la création d’un univers cosmopolite multi facette cohérent, volontaire et puissant. Elle aime décloisonner les genres et les sonorités. Présente sur la techno stage de la SUNBURN à Goa, pour les soirées « Nouveau York » au Club Standard de NEW YORK, et pour les prestigieuses sessions « A DAY » of SLICK agency à BOMBAY, ou encore sur la scène techno underground émergente d’ORAN (Algerie), résidente cette année au R2. DJ audacieuse, Eve a su prendre des risques en partant à l’autre bout du monde pour tenter l’aventure, elle aime conquérir toujours de nouveaux territoires, elle multiplie les destinations de jeux toujours avec beaucoup de plaisir; Goa, New York, Ibiza, Oran, Lisbonne, Eve aime voir du pays et découvrir de nouvelles contrées sonores. Des beats technos, des lignes de basses saturées, des instrus déstructurées, des nappes menaçantes, une tonalité dancefloor, des rythmes toujours groovy. Sa musique est ombreuse et pailletée à la fois. WOLK (PH4 RECORDS – EXPLOR COLLECTIF) [https://www.facebook.com/DJ.Wolke](https://www.facebook.com/DJ.Wolke) [https://www.instagram.com/wolk.fr/](https://www.instagram.com/wolk.fr/) [https://www.facebook.com/ph4.records](https://www.facebook.com/ph4.records) Sur la scène électronique Marseillaise depuis près de 20 ans, Wolk a su étoffer son style entre le groove du Katterblau, la froideur berlinoise et les mélopées envoûtantes de la progressive italienne pour proposer des sets qui sonnent comme une odyssée. Passionné, efficace, hypnotique… laissez-vous aller. Résident du collectif PH4.records et fondateur de explor_collectif, il défend une fête libre et décomplexée. Une fête dans laquelle chacun peut s’abandonner à ses émotions et vivre l’instant présent. L’ATOMISTE (Ambassade Audio / Electronic Meeting) [https://www.mixcloud.com/L](https://www.mixcloud.com/L)_ [https://www.facebook.com/L](https://www.facebook.com/L). [https://www.instagram.com/](https://www.instagram.com/) Des sets aux composantes House ou Techno, L’Atomiste propose un son mélodique, festif et dansant. Sa combinaison est efficace : un goût prononcé pour les sonorités acides et tribales, un répertoire résolument axée sur le groove pour le dancefloor ! DJ aux multiples chemises, agitateur de foules en territoire sauvage ou sélecteur des plus fin en espace délicat, il peut proposer des sets Afro House & Indie Dance… une vision éclectique et tout terrain du mix ! Déhanché certain derrière les platines, technique de mix aboutie, jonglerie entre caresses auditives et beats corrosifs, une invitation au voyage qui ne se refuse pas ! Cofondateur d’Ambassade Audio, activiste incontournable et incurable à Marseille, il se produit également en duo explosif avec Eve Dahan pour le projet Electronic Meeting, à retrouver tous les mois sur Cave Carli Radio. BEATITUDE : [https://www.facebook.com/eve.dahan.beatitude](https://www.facebook.com/eve.dahan.beatitude) INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

