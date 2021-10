BEATitude w/ Taz – Magi.k – Eve Dahan Makeda, 12 novembre 2021, Marseille.

BEATitude w/ Taz – Magi.k – Eve Dahan

Makeda, le vendredi 12 novembre à 22:30

Hé Ho les amis !! Ca fait longtemps qu’on s’est pas retrouvé ! Après un été à battre le beat en mer sur un catamaran géant, BEATitude remet pied à terre pour mieux monter en l’air ! Au programme ? Direction la magnifique scène du Makeda : BEATitude est fière d’accueillir TAZ qui viendra nous présenter son live Techno Progressive pour célébrer la sortie de son premier album ! Mais aussi des DJ set des incontournables Magi.k et Eve Dahan pour une soirée Techno comme on les aime et que tu n’oublieras pas de sitôt ! **TAZ** (Musical Therapy) > Live Techno Progressive [https://www.facebook.com/taz.hpf.live](https://www.facebook.com/taz.hpf.live) [https://open.spotify.com/album/5l7kyH4ErUYocnnEb3eGNe](https://open.spotify.com/album/5l7kyH4ErUYocnnEb3eGNe) Musicien hors pair depuis son jeune âge, compositeur dès ses 14 ans, il se passionne très tôt pour la musique électronique. TAZ compte aujourd’hui parmi les artistes les plus éclectiques et reconnus de la scène musicale électronique ! Organisateur des soirées, et membre du Sound System marseillais HPF (Happy Family), il a eu la chance de jouer dans de nombreux pays d’Europe, et sa musique est écouté partout dans le monde. Il vient de produire son premier album Techno Progressive « STAMENA », toujours avec des sonorités profondes, tant musicales que dansantes. Il jouera son Live pour cette BEATitude au Makeda ! **MAGI.K** (KA-Label) > DJ set House & Deep Techno [https://www.facebook.com/magi.k.officiel](https://www.facebook.com/magi.k.officiel) [https://soundcloud.com/magi-k-official](https://soundcloud.com/magi-k-official) Fondateur du collectif Ka-Label, Magi.K est reconnu par tous ! Il ne ferme aucune porte à la découverte; le son qu’il distille est sans aucun doute une potion magique : un seul mot d’ordre : la fête ! Invité à chaque évènement couru de la scène deep et tech-house à Marseille, il est souvent sollicité pour apporter une touche sensuelle et chaleureuse. **EVE DAHAN** (BEATitude / Electronic Meeting / SMB Records) > DJ Set House & Techno [https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ](https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ) [https://soundcloud.com/eve-dahan](https://soundcloud.com/eve-dahan) Dj, Productrice, Interprète et fondatrice de BEATitude mouvement activiste de la scène électronique underground, Eve prend plaisir à s’approprier, assembler, malaxer les sons et nous emmener dans un territoire inédit aux ambiances variées. Son métissage d’électro abouti à la création d’un univers cosmopolite multi facette cohérent, volontaire et puissant. Elle aime décloisonner les genres et les sonorités. Des beats technos, des lignes de basses saturées, des instrus déstructurées, des nappes menaçantes, une tonalité dancefloor, des rythmes toujours groovy. Sa musique est ombreuse et pailletée à la fois. Chez Eve rien n’est calculé, la générosité est son emblème, sa ligne de conduite ! INFOS PRATIQUES Le Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ouverture des portes : 22H30 Prix : 6€ + adhésion à l’association Orizon Sud* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet).

