FLOW, le jeudi 7 avril à 23:00

BEATitude LUCHA LIBRE CLUB w/ Rafael Cerato, Eve Dahan, Magi.K, l’Atomiste… Damas y caballeros, show devant ! Range ton masque de chirurgien et enfile celui de luchador ! LA NUIT DU JEUDI 7 AVRIL BEATitude te donne RDV au Flow ! Un lieu d’exception pour une soirée spectaculaire et aérienne : c’est l’ouverture de la BEATIitude LUCHA LIBRE CLUB. EVE DAHAN, la reine de la clef de sol, revient de MEXICO et ne fait pas les choses à moitié, elle ramène dans ses bagages les plus prestigieux des luchadores ! Celui qu’on ne présente plus : campeón de campeones Raphaël Cerato ! De talentueux challengers seront également sur le ring : le prince du saut périlleux Magi.K, le spécialiste du plongeon suicidaire L’Atomiste ! Prêt pour le grand saut des cordes ? RAFAEL CERATO ( Diynamic, Ritual ) [https://soundcloud.com/rafaelcerato](https://soundcloud.com/rafaelcerato) [https://www.facebook.com/RafaelCerato](https://www.facebook.com/RafaelCerato) EVE DAHAN (BEATitude / Electronic Meeting / SMB Records) DJ Set Techno [https://soundcloud.com/eve-dahan](https://soundcloud.com/eve-dahan) [https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ](https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ) MAGI.K (KA-Label) DJ set deep House & deep Techno [https://www.facebook.com/magi.k.officiel](https://www.facebook.com/magi.k.officiel) L’ATOMISTE (Ambassade Audio) DJ set Afrohouse / Indie Dance [https://www.mixcloud.com/L_Atomiste/](https://www.mixcloud.com/L_Atomiste/)

8€ en pré-vente

FLOW 35 cours Honoré d'Estienne d'Orves 13001 Marseille

2022-04-07T23:00:00 2022-04-07T04:00:00

