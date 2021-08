BEATitude Friends’ Stage – w/ Eve Dahan & Guests Le Chapiteau, 15 août 2021, Marseille.

BEATitude Friends’ Stage – w/ Eve Dahan & Guests

Le Chapiteau, le dimanche 15 août à 16:00

Tu rêves de devenir bouliste professionnel.le ? Ou alors tu es plus « as des platines » pour faire danser tes potes sur Les démons de minuit (on ne te juge pas c’est promis) ? Quelles que soient tes aspirations, on a ce qu’il te faut ! Chaque année Eve Dahan invite les copaines et la famille dans le jardin du Chapiteau. Le dimanche 15 août à partir de 16h, rejoins-nous sur la scène extérieure du Chapiteau : ambiance détendue, familiale, musique dansante mais groovy !! Et bien entendu préparez-vous pour le désormais traditionnel et tant attendu tournoi international de PETANQUE organisé par Arno Pierret ainsi que l’initiation DJ par Eve Dahan ! LINE UP : House / Techno – Eve Dahan & Friends 3ème TOURNOI INTERNATIONAL DE PETANQUE ON THE BEAT. Arno Pierret, triple champion de l’Estaque en doublette, organise le 3ème tournoi de pétanque BEATITUDE. INITIATION DJ : Eve Dahan t’apprendra les rudiments du DJing. Uniquement sur inscription par mail at [evadobrazil@gmail.com](mailto:evadobrazil@gmail.com) Avec en objet: DJinitiationChapiteau Le set s’arrête à 22h00, par respect pour le voisinage . Le Chapiteau ferme à 00h00. — RESERVATION OBLIGATOIRE ! EARLY : 5€ + frais de loc NORMAL : 6€ + frais de loc SUR PLACE : 7€ BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2hu39zr6](https://tinyurl.com/2hu39zr6) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité: – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

♫ELECTRO♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T16:00:00 2021-08-15T23:59:00