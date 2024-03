Beate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire 1968 1976 Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, jeudi 18 avril 2024.

Beate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire 1968 1976

Exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah, en partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille.

La décennie 1968-1978 marque un tournant important dans l’évolution de la mémoire de la Shoah en Europe et dans le monde.



L’action spectaculaire de Beate et Serge Klarsfeld, menée sur plusieurs continents, exerce un rôle majeur dans ce mouvement vers la reconnaissance. 56 ans après la gifle administrée par Beate Klarsfeld en 1968 au chancelier ouest-allemand Kurt Georg Kiesinger et 46 ans après la publication en 1978 par Serge Klarsfeld du Mémorial de la déportation des Juifs de France, le Mémorial de la Shoah retrace le parcours de Beate et Serge Klarsfeld en faveur des victimes de la Shoah et de la connaissance historique, contre l’impunité d’anciens responsables de la Solution finale et contre l’antisémitisme. Grâce à de nombreux documents et objets inédits, l’histoire et les motivations de leur engagement sont pleinement restituées, rejoignant celles de toute une génération, dont ils deviennent jusqu’à aujourd’hui les symboles.



[Salle d’exposition temporaire]





Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001

