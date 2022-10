Beat Street Day, 16 octobre 2022, .

Beat Street Day



2022-10-16 – 2022-10-16

Depuis quelques années maintenant, la compétition bayonnaise réunit les élites françaises et internationales de breakdance et de « danse debout ». Ces compétiteurs de très haut niveau sont départagés par un jury de

premier plan. Événement pour tout amateur de danse hip hop, le Beat Street Day est aussi une très belle découverte pour celles et ceux qui le sont moins.

Un moment assurément convivial et une ambiance unique à vivre en famille.

