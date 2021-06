Beat box club : l’école du beat box Le Metronum, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Toulouse.

Beat box club : l’école du beat box

du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet à Le Metronum

BEAT BOX CLUB : L’ÉCOLE DU BEAT BOX ———————————– **Le Metronum lance la première école de Beatbox en Occitanie !** Dès le mois d’octobre 2021 le Metronum devient un lieu de pratique et d’expression par le beatbox. En attendant, venez découvrir et approfondir vos capacités vocales tout au long d’un stage de trois jours, avec à la clé : une restitution finale. Ces deux stages sont ouverts à toutes et tous. **Pour les débutants/intermédiaires : 7 et 9 juillet de 10h – 12h** Au programme : – Historique de la culture Hip-Hop, du Beatbox et de son évolution – Apprendre les sons de bases, les bases du rythme et la gestion de la respiration à travers des jeux vocaux et ludiques – Découverte des instruments vocaux, basses, scratch et bruitages – Enregistrement et mixage audio des morceaux composés durant le stage – Création d’une représentation inédite en solo et/ou en groupe pour la restitution finale **Pour les confirmés : 7 et 9 juillet 14h – 16h** Au programme : – Approfondir ses connaissances en théorie musicale et en beatbox – Peaufiner sa voix et travailler sa justesse et sa musicalité – Structurer et rythmer son beatbox de manière innatendu et inédite – Comment trouver son style et ses propres sons pour se démarquer – Apprendre à ajouter de l’émotion à travers son beatbox en favorisant le lâcher prise – Travailler sa présence scénique et sa gestuelle en sachant quelles attitudes adopter en show ou en battle – Comment se préparez pour un battle ou un championnat national (en solo et en duo) – Apprendre à gérer son stress avant de monter sur scène pour un battle ou un show – Enregistrement et mixage audio des morceaux composés durant le stage – Création d’une représentation inédite en solo, en duo et en groupe pour la restitution finale — **Dates :** 7 et 9 juillet **Horaires :** débutants intermédiaires – 10h-12h confirmés – 14h- 16h **Age :** 11 – 15 ans **Jauge :** 7 personnes **Intervenant** : Kenozen **24€ / 28€** : Inscriptions par mail uniquement [[ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr](mailto:ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr)](mailto:ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr) _Concert assis en grande salle._ _Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur._

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T16:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T16:00:00