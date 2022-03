BEAT AND JUICE La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BEAT AND JUICE La Dame du Mont, 1 avril 2022, Marseille. BEAT AND JUICE

La Dame du Mont, le vendredi 1 avril à 21:00

Vendredi 1er avril c’est le collectif beat and juice qui vient te faire bouger ! Asso Beat’n’Juice: >> [https://soundcloud.com/pierrik-n-juice/tracks](https://soundcloud.com/pierrik-n-juice/tracks) >> [https://soundcloud.com/pierrik-n-juice/beatnbreak-1](https://soundcloud.com/pierrik-n-juice/beatnbreak-1) >> [https://soundcloud.com/delman](https://soundcloud.com/delman) Créé en 2009, le collectif Asso Beat’n’Juice – officiel est une bande de potes, qui s’est donné pour mission de vous faire danser aux rythmes des sonorités électroniques… Ils reviendront partager leur énergie ce soir, et vous faire vous remuer sur leurs rythmes juteux ! >> [https://www.facebook.com/AssoBeatnJuiceofficiel/](https://www.facebook.com/AssoBeatnJuiceofficiel/) >> [https://www.facebook.com/Pierricknjuice/](https://www.facebook.com/Pierricknjuice/)

Entrée libre

♫♫♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T21:00:00 2022-04-01T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Dame du Mont Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Dame du Mont Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

BEAT AND JUICE La Dame du Mont 2022-04-01 was last modified: by BEAT AND JUICE La Dame du Mont La Dame du Mont 1 avril 2022 La Dame du Mont Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône