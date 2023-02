BEARTOOTH + MOTIONLESS IN WHITE + STRAY FROM THE PATH CABARET SAUVAGE, 12 mars 2023, PARIS.

BEARTOOTH + MOTIONLESS IN WHITE + STRAY FROM THE PATH CABARET SAUVAGE. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 18:00 (2023-03-12 au ). Tarif : 32.9 à 32.9 euros.

Motionless In White Motionless In White

CABARET SAUVAGE PARIS PARC DE LA VILLETTE Paris

VeryShow Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert

Avec l’album « Aggressive » sorti en 2016, Beartooth s’est envolé vers de nouveaux sommets, cumulant des millions de vues sur YouTube, partageant les scènes du monde entier avec Slipknot, Pierce The Veil, Bring Me The Horizon et Sleeping With Sirens, et jouant dans les plus grands festivals (Reading, Download, Vans Warped Tour). En chemin, le groupe s’est retrouvé nominé à plusieurs prix (Alternative Press et Kerrang), et a été nommé “New Artist You Need To Know” par Rolling Stone. Beartooth tient sa réputation de son génie pour délivrer un son aussi metalcore que punk old-school, mêlant passages à circle pits et refrains planants, aussi intense qu’accessible.

Après son dernier album « Disease » en 2019, Beartooth revient en force en 2021 avec de nouveaux morceaux. Pour l’occasion le groupe sera de passage en France pour une date unique à Paris le 22 février 2022 au Cabaret Sauvage, accompagné de Motionless In White & Stray From The Path !

