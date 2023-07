FLUFFY FOX TRIO Bear’s House Toulouse, 29 septembre 2023, Toulouse.

FLUFFY FOX TRIO Vendredi 29 septembre, 21h30 Bear’s House Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles – debout

En partenariat avec le Collectif Culture Bar-Bars

Du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre, le Collectif Culture Bar-Bars s’associe à la 37ème édition du festival Jazz sur son 31, pour un préambule festif et gratuit :

Bar-Bars sur son 31, vous donne rendez-vous avec 14 concerts lives et Dj set dans 11 cafés concerts, cafés-cultures et bistrots de Toulouse et sa banlieue.

Le Bear’s House accueille Fluffy Fox Trio

★ Emmanuel Forster, contrebasse / Étienne Manchon, piano / Malo Evrard, batterie

➤ Plus d’information : https://www.maloevrard.fr/fluffy-fox-trio

https://www.youtube.com/watch?v=tXd2vHWY9Lc

Bear’s House 10 Rue du Pont Montaudran 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.maloevrard.fr/fluffy-fox-trio »}, {« data »: {« author »: « Etienne Manchon Music », « cache_age »: 86400, « description »: « »Nobody Else But Me »nMalo Evrard – drums nGeorge Storey – double bass nEtienne Manchon – piano nnRetrouvez-nous en live tous les mardis u00e0 19h sur cette chau00eene ! nCatch us live every Tuesday at 7pm (Paris time) on this YouTube channel !nnNous contacter / Contact us : fluffyfoxrecords@gmail.comnLaisser un pourboire / Tip us : http://paypal.me/fluffyfoxrecordsnnThank you ! », « type »: « video », « title »: « Nobody Else But Me – Fluffy Fox Trio », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/tXd2vHWY9Lc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=tXd2vHWY9Lc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCw2p5ACr0PK_mr-zmHjAUTA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=tXd2vHWY9Lc »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T21:30:00+02:00 – 2023-09-29T23:30:00+02:00

2023-09-29T21:30:00+02:00 – 2023-09-29T23:30:00+02:00

Jazz Musique

©Yacine Vigourel