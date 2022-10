Béarn initiatives environnement fête ses 21 ans ! Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrnes-Atlantiques EUR 0 0 Béarn initiatives environnement fête ses 21 ans ! Créée en Juin 2001 par deux étudiants : Alexis Gallice et Sylvain Zago qui, à la sortie de leurs études, ont souhaité s’associer pour « SENSIBILISER » les jeunes, les citoyens et les collectivités locales aux problèmes environnementaux sur le territoire du Béarn. L’association a été créée pour aborder des grands thèmes de l’environnement comme l’eau, les déchets, les énergies, les risques majeurs, le sport-environnement… Au programme :

– 14h Activités nature (expositions, parcours sensoriel, jeux, découvertes, etc).

– 17h30 Concerts

La Micro Octet (musiques latino américaines)

Arpenjo (duo de harpe et banjo)

Zinkaro (swing sauce manouche)

