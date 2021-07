BEAR’N Festival Sauveterre-de-Béarn, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Sauveterre-de-Béarn.

BEAR’N Festival 2021-07-31 – 2021-07-31

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

A partir de 17h, place de l’église : marché nocturne de producteurs et d’artisanat local

De 20h à 23h, parc de la mairie : repas-concert avec 3 groupes locaux, Zinkaro (Sauveterre-de-Béarn) groupe de jazz-manouche, les Fly Amigos (Orthez) s’approprieront des morceaux connus soul-latino et Chacha Angela (Tarbes), batteur et chanteur nous fera voyager au travers de sonorités afro-cubaines.

En collaboration avec les restaurants de Sauveterre, la Légende et le Bar de la Mairie, nous proposerons aux convives un menu restaurant (entrée, plat et dessert) servi à table avec la possibilité de prendre un apéritif gourmand dès 19h.

+33 6 80 82 68 68

Sel en scènes

dernière mise à jour : 2021-06-30 par