Béar’n Festival – La Fête de la Bière Salies-de-Béarn, 20 novembre 2021, Salies-de-Béarn.

Béar’n Festival – La Fête de la Bière Salies-de-Béarn

2021-11-20 08:00:00 – 2021-11-20 23:00:00

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Le festival accueillera des artisans brasseurs, des artistes avec des concerts tout au long de la journée, des producteurs et artisans locaux. Les brasseurs artisanaux – brasseries et micro-brasseries – viendront partager leur passion et faire découvrir une variété de boissons à travers des dégustations.

Un lieu d’exposition permettra de découvrir les techniques de fabrication et matières premières au cours d’une visite sensorielle.

Bearn Festival

Salies-de-Béarn

