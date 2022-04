BEAR’N en scènes Sauveterre-de-Béarn, 21 mai 2022, Sauveterre-de-Béarn.

BEAR’N en scènes Sauveterre-de-Béarn

2022-05-21 – 2022-05-21

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

La nouveauté de cette 2ème édition : un tremplin musical !

3 artistes/ groupes amateurs du territoire viendront performer pendant 30mn chacun et le gagnant sera élu grâce au vote du public ! Celui-ci jouera en 1ere partie de la tête d’affiche à la fête de la bière à Salies en Octobre et sera récompensé d’un prix.

Venez nombreux soutenir nos talents locaux !

Programme de la journée :

17h : marché de producteurs et d’artisanat local.

18h : apéritif gourmand.

18h à 19h30 : tremplin musical.

19h : menu repas.

20h : les Time Travelers.

21h30 : les Acoustiques Anonymes.

BEAR’N en scènes

Sauveterre-de-Béarn

