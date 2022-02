Bear Academy Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Gratuit Premières sensations de glisse pour les enfants de moins de 7 ans.

Le club de snowboard « Les Brown Bears » a accueilli plus de 2000 snowboarders en herbe sur l’animation Bear Academy!!! +33 5 62 40 87 86 Gratuit village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

