Le mardi 22 mars 2022

de 20h00 à 22h00

payant

Venez assister à cette projection exceptionnelle, organisée par le Centre culturel canadien dans le cadre du Festival du Cinéma du Monde du FICEP, au Cinéma Les 3 Luxembourg ! Après deux années d’interruption, le Festival du Cinéma du Monde du FICEP – Forum des Instituts culturels étrangers à Paris est de retour ! Du 19 au 26 mars, venez découvrir une programmation de 15 films primés, soigneusement sélectionnés par les Instituts et les Centres culturels étrangers pour représenter au mieux le cinéma de ces dernières années. Et pour cette nouvelle édition, le Centre culturel canadien est fier de vous inviter à la projection du long-métrage de la réalisatrice autochtone mohawk Tracey Deer, Beans ! Réservez vos places pour le mardi 22 mars à 20h au Cinéma Les 3 Luxembourg. Alors que la nation Mohawk doit défendre ses terres ancestrales durant la crise d’Oka de l’été 1990, Beans, 12 ans, est tiraillée entre l’innocence de l’enfance et l’éveil bouillonnant de l’adolescence, forcée de grandir rapidement pour se transformer en une courageuse guerrière mohawk. Récompensée du prix du Talent émergent au Festival international du film de Toronto (TIFF) en 2020, la réalisatrice Tracey Deer s’est appuyée sur ses propres souvenirs d’enfance de la crise d’Oka pour écrire et tourner Beans. La programmation complète sur le site du FICEP. Cinéma Les 3 Luxembourg 67, rue Monsieur le Prince Paris 75006 Contact : 0144432185 reservation@canada-culture.org https://canada-culture.org/event/beans-de-la-realisatrice-tracey-deer/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://twitter.com/cc_canadien Cinéma

