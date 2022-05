BeacHand Party Sélestat, 10 juin 2022, Sélestat.

BeacHand Party Sélestat

2022-06-10 – 2022-06-10

Sélestat Bas-Rhin

0 EUR Le plus grand tournoi de Beach Handball du Grand Est revient après deux années d’absence !! Du 10 au 12 juin, plus de 100 équipes tenteront de remporter le tournoi. Convivial et familial, le tournoi propose la soirée “Night Fever” le 11 juin au Grubfeld. De nombreuses animations seront proposées tout au long du week-end ! Des buvettes, de la restauration et un camping seront à votre disposition sur place. Le programme de l’événement : le 10 juin, Beachandicap (initiation au Beach Handball pour les personnes en situation de handicap psychique), les 11 et 12 juin, tournoi adulte, le 11 juin, soirée “Night Fever”, le 12 juin, tournoi junior.

17ème édition du BeacHand Party avec tournois de Beach Handball, une soirée “Night Fever” le samedi, buvette et food trucks

+33 3 67 17 60 81

Sélestat

dernière mise à jour : 2022-05-09 par