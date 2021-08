Beach Youth + Pop Crimes + Healees L’international, 1 octobre 2021, Paris.

Beach Youth se définit très justement comme de la musique de vacances à écouter toute l’année.

▪ Beach Youth (Caen – Indie Pop – Music From the Masses)

Au-delà de la destination, c'est avant tout le plaisir de prendre la route, ce sentiment de liberté quand l'asphalte défile et que la mer se rapproche. Postcard, le premier album de ces quatre amoureux de mélodies, est sorti en avril 2021, après 5 ans de concerts et deux EP remarqués.

▪ Pop Crimes (Paris – Indie Pop – Howlin’ Banana Rds, Safe From The Rain)

Après des débuts que l’on pourrait dire très influencés par des groupes du label Sarah Records et ayant un penchant certain pour la scène (ils jouent avec Dignan Porch, Murder Capital et et Justin Sullivan (Batteur de Flatworms et Kevin Morby) entre autres), le groupe profite de l’année 2020 pour se concentrer davantage sur le studio.

L’EP, Up To The Moon, sorti chez Howlin Banana Records et Safe In The Rain, est une ode à la lune et à l’univers, à la découverte et aux choses non connues. Mais c’est aussi et surtout une ode à la poésie, aux rêves et à l’immatériel.

▪ Healees (Paris – Shoegaze, Pop)

HEALEES naît de la rencontre entre Bryan Quinn et Renaud Chauré en 2015. Tous deux partagent le même goût pour les pédales d’effets, les guitares offset et les groupes post New-Wave qui vont avec. Très vite rejoins par Hillevi Robertsson à la basse, le groupe prend corps et s’attelle à la composition des premiers morceaux de Heal’s Beals, recueil de démos sorti en septembre 2019 sur Bandcamp.

