Beach Youth Blainville-sur-Orne, 18 septembre 2021, Blainville-sur-Orne.

Beach Youth 2021-09-18 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-18 21:00:00 21:00:00 Espace culturel 8 rue Roger Salengro

Blainville-sur-Orne Calvados

Venez assister au concert de Beach Youth à l’espace culturel de Blainville-sur-Orne.

Beach Youth : de la musique de vacances à écouter toute l’année. Au-delà de la destination, c’est avant tout le plaisir de prendre la route, ce sentiment de liberté quand l’asphalte défile et que la mer se rapproche.

Postcard, le premier album de ces quatre amoureux de mélodies, est sorti en avril 2021, après 5 ans de concerts et deux EP remarqués.

Avant ce concert, l’équipe de l’OMAC aura le plaisir de vous présenter la programmation 2021-2022. Un avant-goût d’une saison riche et variée.

contact@omac-bso.fr +33 2 31 44 70 72

