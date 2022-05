Beach Yoga, 27 juillet 2022, .

Beach Yoga

2022-07-27 – 2022-07-27

Accomplir un asana n’est pas le but du Yoga. Devenir souple n’est pas le but du Yoga.

Tenir debout sur les mains n’est pas le but du Yoga. Le but est de créer un espace où vous ne pouviez pas accéder autrefois. Séance offerte par les Commerçants de Soustons Plage.

