Beach volley Pleumeur-Bodou, 16 août 2021, Pleumeur-Bodou.

Beach volley 2021-08-16 – 2021-08-21 Centre du Baly 12 Rue de Molène

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Des entraînements et tournois beach-volley (2vs2) et volley de plage (3vs3) quotidiens.

Stage ouvert à toutes et tous (aux licenciés et non licenciés), garçons et filles, âgé(e)s de 12 à 15 ans et sans distinction de niveau.

Encadrement qualifié, hébergement,restauration.

Diverses autres activités (définition en cours).

http://www.volleybretagne.fr/

