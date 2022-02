Beach Volley Peyrins Peyrins Catégories d’évènement: Drôme

Peyrins

Beach Volley Peyrins, 1 juillet 2022, Peyrins. Beach Volley M. Guillaume DEBIONNE 140, rue du Truchet Peyrins

2022-07-01 – 2022-07-02 M. Guillaume DEBIONNE 140, rue du Truchet

Peyrins Drôme Peyrins Après 2 ans d’absence, le Beach de Peyrins est de retour…..! volley.peyrins@gmail.com +33 6 08 42 46 62 http://volley.peyrins.free.fr/ M. Guillaume DEBIONNE 140, rue du Truchet Peyrins

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Peyrins Autres Lieu Peyrins Adresse M. Guillaume DEBIONNE 140, rue du Truchet Ville Peyrins lieuville M. Guillaume DEBIONNE 140, rue du Truchet Peyrins Departement Drôme

Peyrins Peyrins Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrins/

Beach Volley Peyrins 2022-07-01 was last modified: by Beach Volley Peyrins Peyrins 1 juillet 2022 Drôme Peyrins

Peyrins Drôme