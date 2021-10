Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer, Var Beach Volley et Beach Soccer Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Mer

Var

Beach Volley et Beach Soccer Saint-Cyr-sur-Mer, 25 octobre 2021, Saint-Cyr-sur-Mer. Beach Volley et Beach Soccer 2021-10-25 – 2021-10-29 Plage de l’Albatros Les Lecques

Saint-Cyr-sur-Mer Var Saint-Cyr-sur-Mer Durant les vacances de la Toussaint, venez jouer au Beach Soccer et Beach Volley sur la plage des Lecques !

Un cadre d’exception pour se challenger à ses sports préférés, avec vue mer ! accueil@saintcyrsurmer.com +33 4 94 26 73 73 http://www.saintcyrsurmer.com/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par Office de tourisme de Saint Cyr sur Mer

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Mer, Var Autres Lieu Saint-Cyr-sur-Mer Adresse Plage de l'Albatros Les Lecques Ville Saint-Cyr-sur-Mer lieuville 43.18038#5.68542