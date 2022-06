Beach volley – compétitions et entrainements Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Beach volley – compétitions et entrainements Le Touquet-Paris-Plage, 2 juin 2022

Patio central Le Touquet-Paris-Plage

2022-06-02 – 2022-08-29

Sur la plage

Jusqu'au 29 août 2022

Dans le cadre des animations de plage proposées par la Ville du Touquet :

– Tournois et entraînements de beach volley du TAC volley-ball and beach.

– Compétitions de beach-volley suivant le calendrier fédéral.

– Initiation et tournois de volley-ball encadrés par des éducateur du TAC volley-ball du 12 juillet au 21 août. Pendant les vacances scolaires d’été :

– 7 jours/7 du lundi au vendredi de 9h à 12h30

– Du lundi au dimanche de 14h30 à 19h. Jeudi 14 juillet 2022

JANY 20ème tournoi 2×2 mixte « un gars / une fille »

Tournoi 2×2 mixte

Ouvert à tous, inscription sur place.

Patio central Dimanche 24 juillet 2022

Grand prix de la ville du Touquet Paris-Plage

Patio central – Série 2

Ouvert à tous, inscription sur place. Lundi 15 août 2022

22ème tournoi de l’impasse.

Tournoi 2×2 masculin

40 joueurs attendus

+33 3 21 06 72 00 https://tac-volley.com/beach-volley/

Patio central du poste de secours Sur la plage

Patio central Le Touquet-Paris-Plage

