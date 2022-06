Beach Volley 3X3 Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Beach Volley 3X3

Dinard

1B Rue du Sergent Boulanger Plage du Port Blanc Dinard Ille-et-Vilaine

2022-07-15 13:45:00

Plage du Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger

Dinard

Tournoi de volley-ball en 3 x 3 organisé par la ville de Dinard sur la plage de Port Blanc.

