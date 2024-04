BEACH TOUR PRÉVENTION Saint-Brevin-les-Pins, lundi 15 juillet 2024.

BEACH TOUR PRÉVENTION Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Le Beach Tour Prévention se tient chaque année entre le 15 et 24 juillet et prend la forme d’un village itinérant de sensibilisation sur les plages de Loire-Atlantique à destination des estivants.

Le public cible est large enfants en bas âges, adolescents, jeunes adultes, parents, grands-parents… car les risques de noyade nous concernent tous !

Le Beach Tour s’organise autour de 3 axes :

Un village de sensibilisation multi-activités

Une campagne de contrôle des établissements sportifs

Une incitation à la pratique en sécurité

Quels sont les objectifs du Beach Tour

Sensibiliser le grand public aux bénéfices de l’aisance aquatique et du savoir nager

Promouvoir les gestes qui sauvent et les comportements sécuritaires

Démocratiser la réglementation des activités nautiques et aquatiques

Sécuriser le littoral par des contrôles d’établissements sportifs et la mise en situation des pratiquants .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15

fin : 2024-07-15

Plage de l’Océan

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@saint-brevin.fr

